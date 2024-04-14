金控股東會紀念品來了！永豐金、開發金今年吹露營風

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-14 10:05

14 家金控股東會日程已確定，今年民營金控旺日為 6 月 14 日，公股則偏好於 6 月 21 日舉行，而領取股東會紀念品也是股民每年最期待的盛事，截至目前已有 4 家公告，民眾最期待的永豐金及開發金紀念品公布答案，有別於以往的「廚具」風，今年吹起「露營」風。

永豐金 (2890-TW) 目前擁有 35 萬名股東，近日公告今年股東會紀念品為「豐收椅」，出外野餐或露營攜帶方便，讓股民直呼相當實用，回顧往年股東會發放的紀念品，包括去年價值上千元的「K"s 寬庭豐收盤」及「黃金萬兩茶摳禮盒 (肥皂)」、「寬庭美學時尚旅行毯」等，設計都相當別出心裁，總能引起投資人熱議。

值得注意的是，永豐金發放原則維持持股不限股數，也就是說，近 13 萬名零股的股東也可領取紀念品。不過，4 月 9 日起至 6 月 7 日為停止過戶期，4 月 2 日為最後買進日，在此之前未持有永豐金則無法領取今年的「豐收椅」了。

開發金目前擁有 86 萬名股東，其中近 20 萬人為零股族，這些持股未滿 1000 股的股民，想要領到野餐墊，必須親自出席股東會或以電子方式行使表決權者。

此外，元大金 (2885-TW)、國票金 (2889-TW) 公告，今年股東會紀念品將贈送股東便利商店商品卡或禮物卡，面額分別為 100 元及 50 元，零股股東人人有份，但必須符合領取條件。

除了上述 4 家金控股東會紀念品已揭曉外，根據往年經驗，值得期待的還有華南金、中信金、台新金等，像是華南金的「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」、「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，以及中信金的「智能肩頸舒緩儀」、台新金的「不銹鋼玻璃調味罐」等，過往也都受到股民歡迎。