台北市最大BMW旗艦據點動土 2027年Q1開幕

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 11:11

BMW 總代理汎德今 (12) 日宣布，台北市最大的全新世代 BMW 旗艦據點「台北汎德北士科 5S 展示暨服務中心」正式動土，斥資超過 11 億元以最高規格打造，預計於 2027 年第 1 季正式開幕。

汎德指出，有鑑於近年來 BMW 在台銷售量不斷攀升，為強化布局經銷據點與保養服務中心，BMW 台北汎德斥資超過 11 億元，以最高規格打造全新「BMW 台北汎德北士科 5S 展示暨服務中心」。

此 BMW 新據點占地面積達 1200 坪，未來將興建成地上 5 層、地下 4 層，總樓地板面積達 5000 坪的建築體，提供可展示 27 輛的新車銷售賞車區，以及 BMW/MINI 原廠認證中古車，另更包括原廠生活精品區和多達 14 個的售後維修工位。

汎德規劃北士科 5S 展示暨服務中心將成為台北市最大的 BMW 旗艦展示據點，以更廣大的腹地，提供車主寬敞舒適的停車與賞車環境。