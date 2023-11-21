創利空間攜手台北汎德 打造BMW全新Mini LED即時互動展間

面板大廠友達 (2409-TW) 旗下智慧零售整合商創利空間 Space4M，切入大型高價產品展售利基場域，以汽車為首個標的，今 (21) 日宣布攜手台北汎德 BMW 濱江展示中心合作，打造 BMW 全新的 Mini LED 即時互動展間解決方案。

創利空間 Space4M 在經濟部產業發展署指導和資訊工業策進會數位轉型研究院輔導下，與台北汎德 BMW 濱江展示中心合作，透過智慧化顯示服務解決方案，提供消費者沉浸感視覺互動、提升卓越賞車體驗，同時透過數位化智慧管理，優化台北汎德銷售流程及顧客服務管理追蹤。

此次創利空間 Space4M 導入的即時互動展間解決方案，採用 P1.56 超小間距、3840Hz 高刷新率的攝影棚等級 Mini LED，於展間呈現賽道模擬駕駛的逼真速度感，透過異型拼接方式，打造呼應 M-Power 標誌外型的巨幅平行四邊形顯示牆，並搭配一系列互動服務，辨識推播出相應的客製內容影片。

創利空間 Space4M 表示，公司目標在不斷推動創新，為多元場域應用提供更先進及高附加價值的解決方案，台北汎德 BMW 濱江展示中心是本次互動展售解決方案的第一站，未來也可應用至其他大型高價商品，如樣品屋、遊艇等高階利基市場。

創利空間 Space4M 提供的智慧零售解決服務方案，從顯示器、播放器等硬體設備到數位內容管理系統架設、場域需求規劃諮詢，以及完整系統建置與維運流程教育訓練，一站式完成數位內容行銷的部署與營運。

透過 BMW 台北汎德 LED 即時互動展示據點的導入，召示了汽車展示與銷售邁向數位創新的新里程碑，創利空間 Space4M 亦將攜手更多客戶，共同致力提升高智慧零售場域的整合式數位服務覆蓋率，翻轉零售新商機。