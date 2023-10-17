BMW拓全台高速充電網 年底前發表i5純電車

由汎德代理的 BMW 近年積極在台拓展電動車產品線，今年來已交出 2755 台純電車，為強化充電服務，BMW 宣布與 U-POWER 合作，提供全台超高速充電網絡，而汎德也預計，年底前將再發表全新 BMW i5 純電豪華房車，持續強化台灣電動車產品陣容。

汎德指出，BMW 即將進入下一個全新時代，以最快的速度引進全新 BMW iX、i4、i7 及 iX1，帶給台灣消費者陣容完備並超前對手的新世代電能車款，今年初至今，共交出 2755 台純電車。

其中，廣受消費者好評的全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，今年以來交付 1373 台，是在豪華品牌電動車之中銷售第一的車型。

汎德同時積極建置環台充電網絡，攜手全台 BMW 經銷商完成共 15 座 BMW 車主專屬的 BMW i 高速充電站，是豪華品牌中自建最高功率的充電站點，充電功率最高可達 350kW。

而為擴大充電布局，汎德即日起與 U-POWER 展開合作，目前 U-POWER 在市區及觀光熱點設置多達 16 個站點、48 組充電裝置，最高充電功率可達 360kW 的 CCS1 規格 DC 直流超高速充電站。

選擇 2 年免費充電方案的 BMW 電動車主，除了可將充電額度使用於專屬 BMW i 高速充電站外，更可於 U-POWER 超高速充電站使用，未來將可享有多達 31 處、77 組全台超高速充電網絡。

汎德進一步指出，經銷商夥伴於台北 101、晶華酒店、台北大直 NOKE 忠泰樂生活、南投日月潭涵碧樓酒店、台南安平雅樂軒酒店，以及高雄義大皇家酒店等全台豪華度假飯店、大型百貨購物商圈人群聚集重點區域，建置有超過 100 座 BMW 目的地充電站，再加上全台將近 4000 座的公共充電站點，已逐漸建構出最便利完整的充電站點。