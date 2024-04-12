COMPUTEX來台大咖再+1 Arm執行長將在聯名活動發表主題演講

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-12 11:17

2024 年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）來台大咖再加一，外貿協會今 (12) 日宣布，Arm (ARM-US) 執行長 Rene Haas 將於 6 月 3 日以「Accelerating AI innovation from cloud to edge (加速從雲到端的 AI 創新)」為題，發表主題演講。

貿協表示，Rene Haas 此次在 COMPUTEX 2024 聯名活動發表演講，將聚焦於在人工智慧將為人類社會釋放前所未見能力的這個時代，人工智慧如何在從雲端到邊緣的全球運算接觸點上運行。

Rene Haas 也將強調，讓開發人員在基於 Arm 架構的軟體解決方案的環境中輕鬆創新，加速將先進的 Arm 基礎運算解決方案推向市場的重要性。

據了解，今年 COMPUTEX 除了 Rene Haas 外，輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 執行長黃仁勳、超微 (AMD)(AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰外，英特爾 (Intel) (INTC-US) 執行長基辛格、高通執行長艾蒙等也都將到場與會、發表主題演講。

貿協表示，今年的 COMPUTEX 2024 以「AI 串聯，共創未來」為主軸，預計吸引 1500 家參展商參與，使用 4500 個攤位，展覽涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。