美股重點新聞摘要2024年04月12日
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:05
今日操盤前瞻
中國 3 月進出口
美股財報 (4/12 盤前)：摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、貝萊德 (BLK)、花旗銀行 (C)
美國 4 月密大消費者信心指數初值
德銀、美銀下調 Fed 今年降息預測至 1 次 最快 12 月才降
在消費者物價指數 (CPI) 連續三個月以快於預期的速度成長後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 和美國銀行 (BofA) 經濟學家也加入其他預測人士的行列，下調對聯準會 (Fed) 今年降息的預期。閱讀全文...
通膨擔憂揮之不去 Fed 官員紛紛表達不急著降息看法
美國聯準會 (Fed) 表示不急著降息的官員人數繼續增加，因為通膨仍居高不下，不僅加劇市場擔憂也給降息預期蒙上陰影。閱讀全文...
傳蘋果將推出聚焦 AI 功能的 M4 晶片 Mac 系列全面大升級
彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周四 (11 日) 撰文指出，為提振低迷的電腦銷售，蘋果正準備對整個 Mac 產品線進行全面改革，推出一系列旨在突出人工智慧 (AI) 的內部自研處理器。消息傳出後提振蘋果周四盤中股價漲近 4%。閱讀全文...
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