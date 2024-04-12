美股重點新聞摘要2024年04月12日

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:05

今日操盤前瞻

中國 3 月進出口

美股財報 (4/12 盤前)：摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、貝萊德 (BLK)、花旗銀行 (C)

美國 4 月密大消費者信心指數初值

德銀、美銀下調 Fed 今年降息預測至 1 次 最快 12 月才降

在消費者物價指數 (CPI) 連續三個月以快於預期的速度成長後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 和美國銀行 (BofA) 經濟學家也加入其他預測人士的行列，下調對聯準會 (Fed) 今年降息的預期。閱讀全文...

通膨擔憂揮之不去 Fed 官員紛紛表達不急著降息看法

傳蘋果將推出聚焦 AI 功能的 M4 晶片 Mac 系列全面大升級