〈高股息ETF狂潮〉野村00944 展開「息利兼得」雙翅膀 4/22募集

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-12 10:34

三月份投資人搶買的兩檔高股息 ETF 搶購熱潮乍歇，下一檔「野村台灣趨勢動能高股息 ETF（00944）正要華麗登場，4 月 22 日展開募集，5 月 9 日掛牌，7 月首次除息，強調兼具股息收益與股價成長動能，且持股與其他高股息 ETF 的重疊度低。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，野村投信去年 11 月 1 日掛牌的首檔 ETF – 野村臺灣創新科技 50ETF (00935)，聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞，上市以來規模暴增逾 5 倍至新台幣 56.7 億元，截至 4/3 受益人數也大幅增加 35 倍至 40,439 人。此次推出的高股息 ETF (00944)，也是強調資本利得與股息兼得兩大優點。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 基金經理人林怡君表示，00944 首創結合「動能指標」與「股利指標」，精選出 50 檔強勢高息股。所謂的動能指標，是鎖定股價表現強勢的個股，將股票的還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例做排序，收盤價與最近 52 週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者；至於股利指標，會在每年的 5 月與 11 月進行篩選，5 月看歷史股利、11 月看預估股利，找出具有潛力的資優生。

林怡君強調，透過「動能指標」+「股利指標」的雙指標選股，篩選出「強勢、高息」兩種特性兼具的股票，00944 的強勢高息股投資策略，正是完美地結合了這兩項指標，可望提升報酬並降低波動，統計顯示，00944 所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數，自 2015 年 11 月 17 日以來累積報酬率高達 416.53%，遠優於台灣加權指數 (206.91%)、臺灣高股息指數 (203.19%)；再進一步考量波動度，臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為 13.7%，也低於台灣加權指數 (15.33%) 與臺灣高股息指數 (14.42%)。