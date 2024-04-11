台幣走貶、股市多頭助力 六大壽險首季豐收合賺688億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 12:27

國內六大壽險第一季營運成績單放榜，3 月合計稅後純益 314.81 億元，年增 11.6 倍，6 家第一季全數呈現獲利，合賺 688.73 億元，較去年同期由虧轉盈。由於 3 月新台幣兌美元約貶值 1.3%，貢獻壽險業匯兌利得，並減緩避險成本壓力，另一方面，適逢股市高檔，業者伺機實現資本利得。

以 3 月獲利來看，國泰人壽暌違 8 個月再現單月大賺逾百億，南山人壽以 71 億元拿下第二名，接著依序為富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、凱基人壽。

若以第一季獲利來看，國壽突破 200 億元，穩居壽險獲利王寶座，第二、三名為富邦人壽及南山人壽，累積獲利也在百億元之上，值得注意的是，新光人壽擺脫虧損陰霾，獲利成功轉正。

國壽說明上月獲利的四大原因，由於國內外股市接連創高，因此掌握波段操作，伺機實現資本利得；隨美元上揚，以及國內 ETF 資金大舉匯出，台幣兌美元單月貶值 1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力；加上在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國壽表示，今年以來金融市場上行，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。3 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 130 億元及 64 億元。

富壽指出，由於德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3 月認列德國不動產公允價值下調近 60 億，以致單月獲利受到不利影響，本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。

富壽表示，台股 3 月屢創新高，有伺機實現資本利得，另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾 400 億，因後市仍看好所以未積極實現獲利。由於國內外股票、各種私募基金等價值攀升，致使富邦人壽整體金融資產之其他權益已轉為淨未實現利益。

南山人壽首季經營績效表現優異，保險本業表現穩健，並受惠穩定的經常性收益及掌握台美股市上漲實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶，有助緩和避險成本壓力。3 月合併新契約保費約為 75 億元，以利變壽險商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健，前 3 月累計合併新契約保費約為 227 億元。

新光人壽 3 月稅後純益 29.01 億元，月增 386.7%，第一季稅後純益 4.13 億元，較去年同期轉盈。由於新台幣匯率 3 月持續走貶，為新壽帶來匯兌利益，加上國內外股票投資實現資本利得挹注。

凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，3 月份稅後獲利為 21.35 億元，今年第一季稅後獲利達 51.49 億元。凱基人壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。