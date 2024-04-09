新壽2利多助攻 新光金3月賺近40億元 Q1成功轉盈

新光金 (2888-TW) 今 (9) 日公布 3 月自結獲利，單月稅後純益高達 39.81 億元，第一季累積稅後純益成功轉盈，達 30.47 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.2 元。由於新台幣匯率 3 月持續走貶，為新光人壽帶來匯兌利益，加上國內外股票投資實現資本利得挹注。