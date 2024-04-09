新壽2利多助攻 新光金3月賺近40億元 Q1成功轉盈
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 19:43
新光金 (2888-TW) 今 (9) 日公布 3 月自結獲利，單月稅後純益高達 39.81 億元，第一季累積稅後純益成功轉盈，達 30.47 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.2 元。由於新台幣匯率 3 月持續走貶，為新光人壽帶來匯兌利益，加上國內外股票投資實現資本利得挹注。
新光金連續 2 個月繳出獲利，3 月稅後純益達 39.81 億元，月增 202.5%，較去年同期轉虧為盈，第一季稅後純益達 30.47 億元，每股純益 0.2 元。
主要子公司方面，新光人壽 3 月稅後純益 29.01 億元，月增 386.7%，第一季稅後純益 4.13 億元，每股純益 0.05 元。
新光銀行 3 月稅後純益 6.43 億元，第一季稅後純益 16.77 億元，年增 13%，每股純益 0.34 元。
元富證券 3 月稅後純益 4.32 億元，第一季稅後純益 10.02 億元，年增 30%，每股純益 0.62 元，由於台股屢創新高，整體成交量熱絡，挹注元富證券經紀業務手續費收入大幅成長。
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