東陽3月改寫單月最賺紀錄 Q1獲利暴增2.4倍

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (11) 日公布 3 月自結合併稅前盈餘達 5.9 億元，年增 79%，改寫史上單月最賺紀錄，推升第一季獲利衝高達 14.98 億元，年增 2.4 倍，每股盈餘 2.48 元；東陽法說會中提到，今年預計開模費用 21 億元，再加上擴廠和增添設備，全年資本支出上看 42 億元，較過往平均資本支出多出 1 倍左右。