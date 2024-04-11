東陽3月改寫單月最賺紀錄 Q1獲利暴增2.4倍
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 10:05
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (11) 日公布 3 月自結合併稅前盈餘達 5.9 億元，年增 79%，改寫史上單月最賺紀錄，推升第一季獲利衝高達 14.98 億元，年增 2.4 倍，每股盈餘 2.48 元；東陽法說會中提到，今年預計開模費用 21 億元，再加上擴廠和增添設備，全年資本支出上看 42 億元，較過往平均資本支出多出 1 倍左右。
為因應北美 AM 市場需求擴大，東陽預計，今年塑膠布品和鈑金部品都會擴增生產線，全年資本支出將達 42 億元，包括廠房設備 11 億元、購買土地 10 億元，以及開模 21 億元，較過往平均一年資本支出 20 億元大增約 1 倍，同時，台南廠新增倉庫也在規劃中。
東陽強調，第一季市場需求熱絡，整體業績向上成長，正積極覓地擴廠、擴增產能，滿足未來成長需求。
法人分析，隨汽車零組件供應鏈恢復，東陽受惠 State Farm 推動替代零件使用程度成長，AM 需求熱絡無虞。
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