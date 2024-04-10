一張表速看！14家金控Q1合賺1572億元 國泰金搶下三冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 22:18

14 家上市金控今年 3 月、第 1 季獲利全數揭曉，國泰金 (2882-TW) 單月狂賺 168 億元，單月獲利、首季純益及 EPS 超車富邦金 (2881-TW)，奪下三冠王寶座。14 家金控 3 月合計獲利 590.7 億元，年增約 97%，改寫歷史單月次高，僅次 2021 年 3 月的 647 億元，累計第一季合賺 1572.76 億元，年增 102%。

今年 3 月仍是壽險型金控獲利進補的有利環境，主要有四大原因，首先，由於美元兌台幣升值 1.31%，貢獻當月匯兌利得，避險成本壓力也能緩減；第二，國內外股市行情熱絡，伺機實現資本利得；第三，調節私募基金；第四，經常性收益挹注。去年同期壽險業遭遇逆風，加上防疫險鉅額理賠問題，使得比較基期較低，金控雙雄及開發金、新光金今年首季獲利年增率均呈倍數成長。

觀察 14 家金控獲利成長狀況，3 月中僅 3 家獲利表現不如 2 月，分別為富邦金、開發金、台新金，以第一季來看，14 家純益全數較去年同期成長。值得注意的是，新光金 (2888-TW) 單月獲利將近 40 億元，位居 14 家金控中的第 4 名，表現令人驚艷，帶動首季成功由虧轉盈，EPS 來到 0.2 元。

國泰金 Q1 狂賺 372 億元創歷史次高 國壽獲利催油門

國泰金 3 月自結稅後純益達 168 億元，累計第一季稅後純益 371.9 億元，創歷史次高，年增 4.4 倍，每股純益 (EPS) 為 2.57 元。在四大原因加持下，子公司國泰人壽首季獲利催油門，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。

富邦金 3 月獲利月減 私募基金帳上未積極實現獲利

富邦金 3 月自結稅後純益 80.05 億元，意外較前月下滑，富邦人壽說明，雖有於股市高檔伺機實現資本利得，但另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾 400 億，因後市仍看好，所以未積極實現獲利，強調富壽整體金融資產之其他權益已轉為淨未實現利益。富邦金首季稅後純益 303.85 億元，年增 1.18 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 2.33 元，旗下北富銀及富邦證單月及單季稅後純益皆創同期新高。

中信金銀行保險雙引擎助攻 元大金證券事業亮眼

中信金 (2891-TW) 單月稅後純益 75.75 億元，累計第一季稅後純益 209.2 億元，年增約 61%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.07 元，主要因子公司中信銀財管成長動能強勁，台壽亦受惠新台幣走貶產生匯兌收益，以及伺機實現資本利得。

台股指數 3 月站穩 2 萬點之上，屢創歷史新高，單月日均成交值達 6000 億元以上，加上高股息 ETF 掀起申購熱潮，為金控旗下證券子公司帶來不錯的獲利，其中，元大金第一季大賺 92 億元，年增 6 成，EPS 衝上 0.73 元，位列第五名，逼近第四的兆豐金。

開發金受惠凱壽獲利進補 永豐金 Q1 創同期新高

開發金 3 月稅後純益 26 億元，累計第一季稅後純益 82.14 億元，較去年同期成長 135%，每股純益 0.49 元。子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，3 月份稅後純益 21.35 億元，累計第一季稅後純益 51.49 億元。此外，台股 3 月量增價揚，挹注凱基證券經紀及自營等業務獲利，同時海外轉投資收益表現穩定，凱基證 3 月稅後純益 8.18 億元，累計第一季稅後純益 28.98 億元，年增 53%。

永豐金控公布 3 月自結稅後純益 24.77 億元，累計第一季稅後純益 68.78 億元，年增 44.83%，每股稅後純益 0.56 元。主要子公司永豐銀行 3 月稅後純益 17.52 億元，累計第一季稅後純益 52.33 億元；永豐金證券 3 月稅後純益 6.21 億元，累計第一季稅後純益 15.28 億元。

兆豐金獲利穩居公股龍頭 華南金月增、年增亮眼