銀行保險雙引擎助攻 中信金Q1大賺209億元 EPS 1.07元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 19:08
中信金 (2891-TW) 今 (9) 日公告 2024 年 3 月自結獲利，單月稅後純益為 75.75 億元，累計第一季合併稅後純益 209.2 億元，年增約 61%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.07 元，子公司中信銀財管成長動能強勁，台壽亦受惠新台幣走貶產生匯兌收益。
中信金表示，3 月份子公司中國信託商業銀行因財富管理業務動能持續成長，加上金融商品操作得宜，單月稅後獲利達 46.18 億元。
中信金旗下台灣人壽保險公司 3 月份因美元升值，使避險成本壓力減緩，加上股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後獲利 27.58 億元。
與去 (2023) 年同期相比，中信金指出，銀行業務因存放款基盤增加、財富管理銷售動能成長強勁，以及金融市場操作得宜，帶動整體稅後獲利年增約 7%。
保險業務方面，今年以來美元升值幅度逾 4%，相關匯兌利益抵銷大部分避險成本壓力，且股債資本利得較佳，台壽稅後獲利較去年同期大幅增加，保單銷售動能則較去年同期成長 35%。
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