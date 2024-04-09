銀行保險雙引擎助攻 中信金Q1大賺209億元 EPS 1.07元

中信金 ( 2891-TW ) 今 (9) 日公告 2024 年 3 月自結獲利，單月稅後純益為 75.75 億元，累計第一季合併稅後純益 209.2 億元，年增約 61%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.07 元，子公司中信銀財管成長動能強勁，台壽亦受惠 新台幣 走貶產生匯兌收益。

中信金旗下台灣人壽保險公司 3 月份因美元升值，使避險成本壓力減緩，加上股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後獲利 27.58 億元。