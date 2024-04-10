國泰金Q1狂賺372億元創歷史次高 國壽4原因獲利催油門

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 18:24

國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 3 月自結稅後純益達 168 億元，累計第一季稅後純益 371.9 億元，創歷史次高，年增 4.4 倍，每股純益 (EPS) 為 2.57 元。在四大原因加持下，子公司國泰人壽首季獲利催油門，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。

國泰人壽 3 月稅後純益 125 億元，累計稅後純益 247.4 億元。今年以來金融市場上行，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。3 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 130 億元及 64 億元。

3 月受惠美國經濟維持強韌，市場鴿派解讀 FOMC 會議結果，激勵股市持續創高，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，隨美元上揚，以及國內 ETF 資金大舉匯出，台幣兌美元單月貶值 1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

在資本方面，國壽 3 月淨值比升逾 8%，RBC 高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，3 月初年度保費收入為業界第一，初年度保費收入較去年同期成長 5%、較上月成長 130%。受惠於金融市場表現穩健，理財型商品銷售動能提升，投資型商品初年度保費收入較上月成長 282%、美元傳統理財型商品初年度保費收入較上月成長 82%。

國泰世華銀行 3 月稅後純益 33 億元，累計稅後純益 104.2 億元，年成長 14%。升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，累計純益收持續成長；整體累計淨手收成長動能強勁，各項商品銷量增加，財富管理收益表現亮眼，信用卡手收亦成長。截至 3 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1457%，資產品質維持穩健。

國泰產險 3 月稅後純益 3.2 億元，累計稅後純益較去年同期大幅成長，且創同期歷史新高紀錄達 8.8 億元。3 月簽單保費 28.7 億元，累計簽單保費達 86.3 億元，年成長 18%。