〈台股盤後〉台積電甩尾創820元天價 跌幅收斂至10點 力守所有均線

台股今 (11) 日開低後來回震盪，終場在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 甩尾創下新高價 820 元後，跌幅也逐步收斂，終場小跌 10.31 點，收在 20753.22 點，力守所有均線上，成交量 4409 億元，與昨日相當。