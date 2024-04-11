〈台股盤後〉台積電甩尾創820元天價 跌幅收斂至10點 力守所有均線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 14:32
台股今 (11) 日開低後來回震盪，終場在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 甩尾創下新高價 820 元後，跌幅也逐步收斂，終場小跌 10.31 點，收在 20753.22 點，力守所有均線上，成交量 4409 億元，與昨日相當。
盤面今日成交重心再度聚焦重電股，指標股中興電 (1513-TW) 大漲超過半根，企圖挑戰前高 199.5 元，亞力 (1514-TW) 也續飆，更一度亮燈漲停，終場上漲近 9%，達 153 元，其餘如華城 (1519-TW)、大同 (2371-TW) 也都在盤上表現。
權值股走勢分歧，台積電尾盤再度攻高，達 820 元歷史新高價，聯發科也在平盤上游走，其他如國泰金 (2882-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也有不錯表現，但鴻海持續修正，回測月線支撐，富邦金 (2881-TW) 下跌超過 1%，台達電也下挫超過 2%，壓抑大盤走勢。
AI 概念股今日也普遍回檔，雙鴻 (3324-TW) 陷入修正，大跌超過 6%，指標股廣達 (2382-TW) 也重挫近 4%，緯創 (3231-TW) 也有 2% 跌幅，世芯 - KY(3661-TW) 也小跌、力守 3000 元大關。
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