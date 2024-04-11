〈房產〉高科技產業加持 全台七都房價漲勢與人口少子化脫鈎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 10:21

全台少子化趨勢明顯，但房價持續鏟漲 ，房仲業者觀察內政部資料統計，全台六都與新竹縣市 2013-2023 年間，0-14 歲的幼年人口數都下滑，不過各縣市預售實價仍成長 3 成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房價與總體經濟、區域發展較有正相關，因此可觀察到有高科技產業進駐的縣市，房市表現亮眼。

住商機構彙整內政部與各縣市民政局資料，六都與新竹縣市 2013-2023 年間，幼年人口都有不同程度下滑，其中以台北市、高雄市減幅達 19.2%、17.9% 最高。而桃園、新竹等 3 縣市減幅最少，其中桃園市、新竹縣歷經 10 年，幼年人口僅減少 5% 以內，為七都中相對年輕的縣市。

徐佳馨指出，台北、高雄等一線城市，開發歷程較早，本身就有不少高齡族群，區域難擋人口老化趨勢，使 14 歲以下幼年人口下滑幅度擴大。至於桃園受惠於房市外擴，吸引年輕外來人口相繼移入；而新竹則有高科技產業加持，年輕新貴攜家帶眷在此成家立業，因此兩縣市相繼成為七都中最年輕的城市。

另觀察實價登錄的預售資料，七都房價表現與人口少子化趨勢脫鉤，各縣市至少都有 3 成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市以及台南市漲幅皆達一倍以上，尤以台中房價成長 1.4 倍漲幅最高。大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，三縣市共同受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。

值得注意的是，台北市 2013 年以來幼年人口減少近 2 成，跌幅為七都最高；同時，新案房價卻僅成長約 3 成，漲幅為各六都與新竹縣市中最低，顯示台北市人口少子化最嚴重，但房價表現也相對遜色不少。