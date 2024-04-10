〈房產〉通膨、升息刺激大 北市士林、北投豪宅客租金明顯漲起來

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 13:31

北市士林、北投一帶，在地高端租屋市場蓬勃發展，住商機構企研室統計發現，近期士林、北投不少豪宅社區出現租賃交易，且都有 1 成以上漲幅，其中甚至有豪宅租金 5 年飆漲 4 成。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期央行喊出升息半碼，且有通膨、電價等因素，讓豪宅租金也面臨調漲。

住商機構企研室彙整實價登錄發現，士林、北投租賃市場，近期出現不少筆豪宅交易，其中包含透天別墅、大樓物件，都有 1-4 成漲幅，漲勢相當驚人。其中，北投「璞園心地居」2 樓戶，過去租金總價約 7.5 萬元，時隔 5 年租金成長 4 成，來到 10.5 萬元。

緊鄰新光三越台北天母店的「天母傑仕堡」，為知名飯店式管理出租大樓，先前才傳出整棟以 116 億元天價標售，近期也有傳出租金交易，其中 19 樓戶過去租金總價為 9.38 萬元，僅相隔 2 年後，租金漲至 12 萬 5867 元，漲幅高達 34.2%。

不僅電梯大樓物件出現調漲，獨棟別墅租金也成長不少，北投老牌別墅山莊「威靈頓山莊」，其中一戶透天過去租金總價為 10 萬元，但歷經 6 年時間，租金成長 37.5%，達 13.75 萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，士林區轄內有台北美國學校、台北歐洲學校及台北市日僑學校，且使館特區也在天母一帶，商圈異國風情濃厚，過去即吸引不少外國族群入住。而來台外國人由於置產困難，大部分又為短期居留，且在地外國客薪資水準高，「以租代買」豪宅為常見選項，讓在地高端租屋市場蓬勃發展，在剛需推升之下，也讓區域租金價位扶搖直上。

除在地商圈特色之外，徐佳馨分析，對房東而言，前有央行自 2020 年以來六度升息，後有「囤房稅 2.0」將於 7 月上路，未來電價調漲局勢也難免，以致出現租金年年飆漲，根據行政院主計處最新數據，2023 年居住類租金指數已創下歷史高點，這波租金漲幅同樣影響到高總價市場。她認為，豪宅出租物件供給稀缺，且通膨、升息等議題發酵，在租屋者眾、好租屋少的情況下，未來預估租金仍有發展空間。