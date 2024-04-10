彰銀深入彰化地區國小 啟動金融素養教育列車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 15:50

「攜手彰銀 儲蓄夢想」讓孩子從小開始培養金融素養！彰化銀行與台灣金融研訓院攜手合作，積極推動「金融共好公益計畫」，今（10) 日於彰化縣立圖書館舉辦誓師大會，由彰化銀行發軔之始「彰化」等中部地區分行組成金融教育小隊，號召菁英行員擔任 CoCo 志工老師推動金融素養教育宣導，預計深入彰化地區 26 個鄉鎮、100 所國小，嘉惠超過 7,000 人次學童，讓金融素養教育向下扎根，帶進彰化的每一個角落。

彰銀董事長凌忠嫄及總經理周朝崇特別南下出席誓師大會，為彰銀 CoCo 志工老師們加油、打氣，注入更多的熱情和動力，同時叮嚀志工們謹記對金融教育的使命，展現彰化銀行對深入彰化國小宣導金融素養教育的重視。此外，金融研訓院黃崇哲院長、院委鄭翰也現身誓師大會，並邀請彰化縣政府副縣長林田富及國立彰化師範大學鄭國枝教授蒞臨為本計畫加持，讓 CoCo 志工老師們擁有更多的動力和信心。

彰銀為讓孩子享受學習的過程，並留下深刻的記憶，課程搭配台灣金融研訓院設計之教材，透過互動式教學課程及遊戲，讓國小四年級學童了解「金錢的用途」、「聰明的消費」、「認識風險支出」、「體驗家庭財務負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，透過這樣的教學方式，在孩子們心中播下金融素養種子，逐步建立正確之金融知識及觀念，為孩子們打造一個更美好的未來。