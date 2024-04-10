迎法說行情、COMPUTEX 16檔高含積量ETF Q2贏面大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 09:50

護國神山台積電 (2330-TW) 叩關 800 元，帶動加權指數改寫歷史新高，法人指出，4 月有台積電等大廠法說行情揭幕、6 月又將迎來 COMPUTEX 展，台灣半導體第二季好戲一波波，建議可透過布局 16 檔高含積量的 ETF 來掌握這波行情。

以含積量最大來排序，0052 持有台積電比重將近 6 成，0050、006208 皆為 51%，0057、006203、0053 等亦有 46%，總計 16 檔台積電持股占比達 3 成以上。

新光臺灣半導體 30 ETF(00904) 經理人詹佳峯表示，台積電宣布取得美國政府補助後，將可滿足蘋果、超微、Nvidia 與高通等美系四大客戶產能需求，其中，包括蘋果、超微與 NVIDIA 等執行長均再次強調與台積電的合作關係，此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會，資金聞訊蜂擁進場卡位，帶動台積電股價創高，接下來等下周 (4/18) 台積電法說會見真章。

展望第二季半導體表現，雖然 4 月初花蓮爆發強震，震驚全球資本市場，關注半導體供應鏈狀況，但詹佳峯認為，台灣多數半導體企業為世界級科技大廠，尤其是台積電這類頂尖企業，具備強大防震管理措施，對廠區運作影響不大，且目前已整體回復至正常供貨水準，並不影響中長期基本面表現。

詹佳峯看好，從 4 月中旬起，台股將迎重量級個股財報行情，包括台積電、聯發科、大立光等企業將舉辦法說，其中，台積電今年 1、2 月營收重回 YoY 正成長，3 月營收可望維持成長動能；另外，6 月 COMPUTEX 展上，各大科技巨頭包括超微、英特爾、聯發科、美超微、NVIDIA 等執行長或創辦人將齊聚在台固樁，AI 概念、AI PC 等投資題材再起，也有機會帶動半導體股價一波攻勢。