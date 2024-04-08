高息ETF 00946來了！月配+10元發行價 IC設計三雄登前三大成分股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 17:08

台股高股息 ETF 熱潮延續，群益科技高息成長 ETF(00946-TW) 將於 4 月 22 日開募，00946 堪稱科技版 00919，為月配型，發行價 10 元銅板價，主打科技成長、股息收益兼顧，並首創將外資認同因子納入選股流程， 00946 追蹤指數前三大成分股為 IC 設計三雄，看好科技股為台股長期投資的成長動能。

群益投信指出，科技業是台灣經濟發展重要基石，在全球科技產業鏈中，具高度重要性，以現今最受市場關注的 AI 題材而言，其發展更需仰賴台灣的晶圓代工、封測、IC 設計等技術與服務，獲利能力相較其他產業更為強勁，股息發放也最大方，也因此科技股向來為台股投資之重心，外資布局之首選。

00946 追蹤指數從上市上櫃前 250 大企業中精選出 50 檔股票，前十大持股合計達 66.7%。群益投信說明，標的近 4 季每股稅後純益必須大於 0，同時會考量獲利成長率及毛利率篩選。

群益投信表示，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股 ETF，00946 在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，因此，00946 選股納入外資持股占比最高前 80% ，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

群益投信進一步指出，00946 更承襲了 00919 的二段式精準高息選股策略，指數每年重新審核成分股 2 次，5 月的審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，並排除已除息的個股以力求精準高息，11 月則考量獲利成長性指標來健檢篩出隔年具股息與股價成長潛力的科技股。

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益指出，隨著科技業庫存回歸正常水平，AI 技術發展與應用層面的多元開拓，也持續為科技產業帶來成長動能，而台灣科技股正好在此波全球 AI 大趨勢中佔到極佳的產業位置，中長期獲利成長潛力可期，亦有能力配發高息。