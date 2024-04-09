高股息ETF成箭靶 法人：投資3要點必看 留意總報酬

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 12:57

高股息 ETF 近來遭到外資賣超，但仍是投資人討論的焦點，根據集保資料顯示，截至上周 4/3，市面上共有 19 檔台股高股息 ETF，今年以來已達到 573 萬人，大增 177.7 萬人，規模從新台幣 8597 億元爆衝到 1.2 兆元，國泰投信 ETF 研究團隊建議，投資高股息 ETF 有三大重點要注意。

首先、 不能只單看殖利率或配息次數，要留意總報酬。因為配息率並不代表 ETF 的報酬率，如果沒有填息的話，再高的配息其實也沒有帶來實質的報酬，而 ETF 配息率是否合理，可觀察台股符合自身現金流需求，反而更為重要。

第二、 重視 ETF 的持股內容。要長期存股，市值大小、產業配置均衡就很重要，市值大的公司其穩定性較高、具有良好的流動性，反觀若聚焦中小型股，又只單押單一產業，波動可能較大；更進階來看, 若 ETF 持有過多流動性不夠的個股，當 ETF 必須進行持股調整時，還會造成 ETF 的「隱性成本」。

第三、 留意 ETF 的周轉率、費用率。目前有許多 ETF 是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，但卻沒有實質的參與到持股填息的過程，造成基金成本徒增，費用率上升，其實是投資的硬傷。