外資反手賣超123億元 大砍高股息ETF

清明連假後，台股今 (8) 日盤中最高漲至 20487.83 點，再度刷新紀錄，顯現地震對股市影響有限，終場上漲 80.1 點或 0.39%，以 20417.7 點作收，成交量 4006.32 億元。不過三大法人今天賣超 109.34 億元，其中外資賣超 123.66 億元，大砍高股息 ETF。