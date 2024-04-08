外資反手賣超123億元 大砍高股息ETF
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 17:58
清明連假後，台股今 (8) 日盤中最高漲至 20487.83 點，再度刷新紀錄，顯現地震對股市影響有限，終場上漲 80.1 點或 0.39%，以 20417.7 點作收，成交量 4006.32 億元。不過三大法人今天賣超 109.34 億元，其中外資賣超 123.66 億元，大砍高股息 ETF。
觀察今天三大法人籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 123.66 億元，自營商則賣超 18.43 億元，投信則站買方，今天買超 32.75 億元，三大法人合計買超 109.34 億元。
外資今天最青睞中信金，買超 1.3 萬張，另外，也買超群益證 1.1 萬張，群創 1 萬張，華通 9578 張，中鋼 8582 張，開發金 8381 張，臺企銀 7591 張，華新 7357 張，緯創 7177 張，以及和碩 6926 張。
外資賣超部分，今天高股息 ETF 成為外資主要減碼對象。00929 復華台灣科技優息遭外資大砍 5.2 萬張，00919 群益台灣精選高息也遭賣超 2.4 萬張，00940 元大台灣價值高息以及 00939 統一台灣高息動能都遭外資賣超逾 9000 張。
外資除賣超高股息 ETF 外，也賣超英業達 1.4 萬張，達運 1.2 萬張，長榮航 1.2 萬張，中工 1.2 萬張，仁寶 1 萬張，佳能 7629 張，大同 7339 張，文曄 5317 張，廣達 4574 張，以及宏碁 4353 張。
投信買超方面，買超聯電 5397 張，群益證 3500 張，長榮 2784 張，其他還有佳世達、宏碁、華通、中信金、統一、東元，以及大聯大都擠進投信買超前 10 名。
至於投信賣超部分，賣超群創 8845 張，鴻海 1875 張，神基 1357 張，其他如亞泥、南茂、文曄、台達電、玉山金、南亞科，以及第一金都是投信今天減碼對象。
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