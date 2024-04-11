台新00942B獲准成立 掌握A級美國龍頭企業債漲升行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 10:59

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B-TW) 已於 4 月 10 日獲准成立，經理人黃鈺民表示，美國聯準會今年下半年可望進入降息循環，根據歷史經驗，在 Fed 停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債，投資人可藉由投資債券 ETF，同步掌握 A 級美國龍頭企業漲升行情。

據 Bloomberg 統計，在 2006/6/30~2015/10/31 Fed 停止升息期間，美國投資級債報酬率高達 71.1%，優於全球投資等級債的報酬率 53%；在 2018/12/31~2022/2/28 Fed 停止升息期間，美國投資級債報酬率高達 17.7%，亦較全球投資等級債的報酬率 13.3% 高。

黃鈺民指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，主要是由體質穩健的美國龍頭企業所發行，債券違約風險相對低，同時也能提供較公債為佳的殖利率，因此深受投資人喜愛。就投資等級分析，A 級債券又優於 BBB 級債券，因為 BBB 級債券違約風險相對 A 級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而 A 級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。