需求環境惡化 分析師估特斯拉Q2汽車銷量再下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 00:20

華爾街投行 Robert W. Baird 分析師周二 (9 日) 表示，特斯拉第一季汽車銷量讓投資人跌破眼鏡的下跌後，第二季銷量可能再次下滑。

該行分析師 Ben Kallo 周二在報告中表示，與去年同期相比，特斯拉目前面臨著艱難的處境。他預估特斯拉第二季將交付 444,510 輛電動車，比去年同期減少 4.6%。

他在報告中寫道：「不可否認的是，需求環境已經惡化，馬斯克最近在電話會議上直言不諱的表示在利率上升的環境下增加銷量很困難，因此預估該公司將繼續迎逆風，至少在今年上半年是如此。」

華爾街有越來越多投行對特斯拉近期銷售展望發出警告，富國銀行 (WFC-US) 分析師 Colin Langan 上月認為特斯拉是一家沒有成長的成長型公司。馬斯克先前曾表示，特斯拉正處在擴張浪潮之間。

Kallo 援引過去的先例表示，馬斯克宣布將在 8 月 8 日發布一款自駕計程車，該消息有望提振股價，因此他不再認為該股是「看空」的選擇。