Google推出安謀架構資料中心處理器、新款AI晶片

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-09 20:40

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (9 日) 公布新版資料中心人工智慧 (AI) 晶片「TPU v5p」細節，還有一款採用安謀 (ARM-US) 架構的中央處理器 (CPU)「Axion」，為繼亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 之後第三家使用該框架作為資料中心處理器的大型科技公司。

Google 推出安謀架構處理器的這種轉變已經取代過去以來的狀況，即大型伺服器群運營商幾乎完全從英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 購買 CPU。Google 已替 YouTube、AI 及智慧手機製造其他客製化晶片，但尚未打造 CPU。

隨 AI 的蓬勃發展及其對更多運算資源的需求，推動 Google 進一步朝向客製化解決方案的方向發展。該公司表示，新的 TPU v5p 晶片由 8960 個晶片組成，效能為前一代晶片的兩倍，同時還使用液態冷卻維持最佳效能運作。

與此同時，Google 的內部數據顯示，與雲端運算中最快的同類安謀晶片相比，新的 Axion 處理器的效能提高了 30%，也比英特爾和超微生產的當前 x86 晶片效能高出 50%，而且包括 Snap(SNAP-US) 在內的客戶正計劃測試這款新硬體。

Axion 目前應用在 Google 的幾項服務，如 Google 雲端 (Google Cloud) 上的 YouTube 廣告，今年晚些時候將向大眾開放。不過 TPU v5p 不提供購買，軟體開發商只能透過 Google 雲端平台使用。

Google 一直拒絕直接向客戶出售晶片，只安裝在自己的資料中心。分析師表示，此舉有望減少 Google 對外部供應商的依賴，也將使該公司更直接地與英特爾和輝達 (NVDA-US) 展開競爭，後者是迄今為止 AI 熱潮的最大贏家，占據用於開發和服務 AI 技術的晶片市場 80% 以上的占比。

值得注意的是，博通 (AVGO-US) 曾與 Google 就前幾代的 TPU 晶片展開合作。

博通執行長陳福陽曾在 3 月份的一次內部報告中說，在 Google 最近迅速增加 TPU 產量後，博通客製化晶片部門的業務激增。他表示，這項成長在某種程度上是為了回應微軟將 AI 功能納入其必應 (Bing) 搜尋引擎，直接瞄準 Google 的核心業務。