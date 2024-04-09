中美晶Q1營收創同期次高 環球晶下半年營運轉強

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-09 14:05

中美晶 (5483-TW) 與環球晶 (6488-TW) 今 (9) 日公告營收，其中，中美晶受惠再生能源、半導體及車用元件多軌並行策略下，單月與單季營收皆創同期次高，環球晶也強調，地震並不會對公司第二季營收產生影響，預期下半年營運會更健康。

中美晶 3 月營收 70.9 億元，月增 10.1%，年減 5.7%，第一季合併營收 196.9 億元，季減 6.9%，年減 5.8%；環球晶 3 月營收 56.6 億元，月增率 12.6%，年減率 15.6%，第一季合併營收 150.9 億元，季減率 10%，年減率 19%。

針對 403 強震，環球晶表示，儘管部分長晶爐生產線受地震影響，不過，經檢修後已大致恢復運作，且由於事先儲備充足的晶棒庫存，以應對地震、斷電等不可預期的突發事件，可順利銜接生產，提供後續各站點使用。電廠也正常運轉，地震預期不會對集團第二季營收產生影響。

展望今年，隨著終端市場庫存逐漸去化，AI 相關發展拉動對先進製程晶圓需求，新興應用可望驅動新的營運動能，環球晶擴產計畫聚焦大尺寸矽晶圓、特殊晶圓及化合物半導體等產品，為市場轉向先進製程做足準備，有望掌握復甦浪潮，謹慎樂觀看待未來營收成長，預期下半年表現將比上半年更加健康。

再生能源方面，因能源危機及極端氣候變遷的威脅使全球對再生能源的需求日益增加，且據國際能源署 (IEA) 於最新發布的《再生能源 2023》報告，預計未來五年太陽能光電及風電裝置量將占再生能源新增裝置量 95% 以上，中美晶積極將生產線升級到 N-type M10 Topcon 以因應市場需求。