台灣3月CPI仍破2%通膨警戒線 醫療費增幅創18年高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-09 18:09

主計總處今 (9) 日公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.14%，較上月的 3.08% 明顯回落，第一季平均 CPI 年增 2.34%，仍突破通膨警戒線 2%，反映掛號費、外食和房租等持續上漲，其中，醫療費用上漲 4.47% 創近 18 年來新高。

主計總處指出，3 月油料費隨國際行情上漲，部分醫療院所調升掛號費，加上外食費、水果和肉類價格仍高，以及房租漲勢延續，使 CPI 年增率仍超過 2%，若扣除蔬菜水果漲 2.12%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI) 漲 2.13%。

就 368 個查價項目來看，以鳳梨漲 35.26% 最多，其次為包心白菜漲 20.39%、金飾及珠寶漲 13.22%、診所掛號費漲 10.72%、中藥材漲 9.34%、其他自付費 (處方藥品自付費等) 漲 8.77%、豬肉漲 6.84%、計程車資漲 6.07%、旅館住宿費漲 6.05%、國外旅遊團費漲 5.40%。

主計總處說明，行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資，3 月平均年增 1.17%，創 39 個月來新低。

從七大類來看，醫藥保健類漲 3.19%，主因部分醫療院所調漲掛號費，使醫療費用上漲 4.47%，創近 18 年來新高。

食物類漲 2.86%，反映肉類飼養成本仍高，漲 4.37%，加以調理食品、外食費、穀類及其製品、水果各漲 4.10%、3.49%、3.07% 和 2.46%，惟蛋類因上年缺蛋期間的高基數，價格下跌 14.90%，抵銷部分漲幅。

第一季平均 CPI 年增 2.34%：其中，商品類漲 2.00%，服務類漲 2.62%，若扣除蔬菜水果，漲 2.16%，核心 CPI 漲 2.22%。