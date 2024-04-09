2023年印度EV銷量猛增近100% 今年還將成長快七成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-09 12:18

受惠於城市消費者興趣增加、政府政策、基礎設施發展以及對氣候變遷的顧慮，2023 年印度汽車銷量年增 10%，電動車銷量更是翻倍成長，占整體銷量的 2%，其中知名大廠塔塔藉由強大的產品組合和與 Uber Technologies Inc(UBER-US) 策略合作，在 2023 年貢獻印度超過三分之二的電動車銷量，其他市占則由馬亨達集團（Mahindra & Mahindra）和比亞迪比亞迪 (002594-CN) 所拿下。

馬亨達旗下一款電動車銷量甚至在 2023 年猛增近 25 倍，並成為 2023 年成長最快的品牌，其次是比亞迪和吉利旗下名爵汽車。

比亞迪在印度只有銷售 e6 MPV 和 Atto 3 SUV 兩種車款，2023 年銷量成長超過 1500%，即使屬於高階車款，比亞迪仍在快速成長並迅速在電動車市場中躋身前五大品牌，這家中國電動車大廠最近推出的「海豹」料將進一步提升市占率和競爭力，為印度電動車市變化增添新變因。

根據 Counterpoint Research 的印度汽車銷量追蹤報告，印度今年電動車銷量料將成長 66%，占整體銷量 4%，到 2030 年時，電動車的占比料將增至將近三分之一，另外風神鈴木（Maruti Suzuki）的加入將撼動塔塔在電動車的領先地位。