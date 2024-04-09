博通過去一年股價翻倍 分析師：三大催化劑可望再助上攻

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-09 12:17

網通 IC 設計大廠博通 (AVGO-US) 股價在過去一年已飆漲至少 100%，不過，德意志銀行分析師認為，有三大催化劑可望繼續催動博通上攻。

博通執行長陳福陽上月在與分析師的電話會議中表示，今年的人工智慧 (AI) 支出將有所增加，預估在 2024 會計年度，AI 需求在半導體營收的比重可達 35%，高於先前預測的 25%，成為公司營收的主要推動力之一。

德意志銀行分析師 Ross Seymore 周一表示，除了在 AI 領域取得的成果之外，博通也可從近期完成的 VMware 收購案中獲益，周期性業務部門也將復甦。

對於搜尋和社群網路等以消費者為中心的 AI 應用來說，博通的客製化晶片業務至關重要。Seymore 指出，除了 Alphabet 和 Meta 以外，博通才剛拿下第三個主要客戶，但沒有透露客戶名稱。

Seymore 說：「拿下這些客戶的生意是多年合作的成果，並凸顯出 AI 工作負載增加之下，對降低功耗以及總體擁有成本 (TCO) 的需求。博通透過其設計的流程和運算性能架構，直接解決了此一需求。」

他表示，博通正在擴大在 AI 領域的領先地位，需求也持續擴大中。

Seymore 還認為，博通將從與 VMware 的相關交易中迎來「令人興奮的成長機會」。不過，和其他 AI 晶片受惠者一樣，博通也必須面對 AI 領域以外的周期性業務挑戰。

Seymore 表示，雖然存在龐大的周期性阻力，但趨勢有望改善。「雖然 AI 以外的網路需求依舊疲軟，但寬頻和伺服器儲存連接的預訂量已開始出現改善，第二季或第三季或將觸底。」