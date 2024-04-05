美股重點新聞摘要2024年04月05日
鉅亨網新聞中心 2024-04-05 08:18
今日操盤前瞻
美國 3 月非農、失業率、薪資成長
OpenAI：ChatGPT 企業版需求巨大 已暴增至 60 萬用戶
隨著 ChatGPT 企業版的需求不斷增長，OpenAI 營運長 Brad Lightcap 在接受《彭博》採訪時表示，目前已有超過 60 萬人註冊使用 ChatGPT 企業版，比 1 月的數量 (約為 15 萬人) 多 3 倍。閱讀全文...
Fed 巴金：經濟數據仍有進步空間 央行還有時間考慮降息
美國聯準會 (Fed) 多名官員陸續在周四 (4 日) 發表談話，其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表達支持謹慎推進貨幣政策的作法，認為有鑑於近期通膨回溫、就業市場強勁，再下調利率之前還有時間讓「烏雲」消散。閱讀全文...
傳美國擬敦促荷蘭 要求限制 ASML 向中國晶片商提供維修服務
路透周四 (4 日) 援引知情人士消息報導，美國拜登政府計劃下周向荷蘭施壓，要求該國停止其最大晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 替部分中國設備提供維修服務。目前美國正在依靠盟友來阻礙中國科技產業發展。閱讀全文...
美上周初領失業金人數升至 22.1 萬 創 1 月以來新高
美國勞工部周四 (4 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數升至 1 月以來新高，與近期裁員人數上升趨勢一致。閱讀全文...
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