芝加哥Fed總裁：租金壓力是最大的通膨風險

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-05 07:07

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四 (4 日) 表示，聯準會 (Fed) 讓通膨率重返 2% 目標水準的最大阻礙，是住房服務業價格持續大幅上漲。

古爾斯比在伊利諾州橡樹溪 (Oak Brook) 地方商業協會舉辦的一場活動上表示，根據新租約租金的市場數據，他一直預期下滑速度會比現在還要更快。若租金價格不降，央行很難讓整體通膨率回到 2% 目標。

就何時開始降息而言，目前 Fed 正在等待更多經濟數據。自 7 月以來，聯邦基金利率一直維持在 5.25% 至 5.50% 的目標區間。

Fed 首選的通膨指標顯示，美國通膨率仍較央行目標水準高出至少半個百分點，且近期的通膨進展幾乎陷入停滯，決策官員認為需要更多數據來證明通膨將全面下滑。

包含古爾斯比在內等多數 Fed 官員仍預測今年至少會降息三次。Fed 試圖在通膨真正獲得控制之前降息的風險，以及過度抑制經濟活動的風險之間取得平衡。

不過，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三 (3 日) 表示，他現在預估今年只會降息一次，而且會在第四季進行。

截至目前，古爾斯比仍拒絕透露他認為 Fed 可能從何時開始降息。古爾斯比是 2025 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

古爾斯比表示，1 月和 2 月的通膨數據令人失望，但不該被視為「純粹的噪音」，這不一定代表 Fed 不在正確的道路上。他相信住房通膨將會開始緩解。

古爾斯比認為，住房通膨是近期最重要的指標。他也警告央行勿太晚啟動降息周期，一旦維持限制性立場太久，就業方面可能會開始惡化。