台網紅誆稱巴菲特買回台積電股票 金管會：最重關10年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 19:29

愚人節玩笑鬧上國際！台灣網紅「摩股史塔克」造假彭博社新聞，指稱股王巴菲特買回台積電 (2330-TW)(TSM-US) 股票，導致許多媒體、投資人受騙。金管會證期局今 (2) 日證實，有接獲投資人陳情，證交所已啟動監視查核，如有不法，最重恐處 10 年徒刑或併科 2 億元以下罰金。

網紅「摩股史塔克」4 月 1 日愚人節當天，在網路上轉貼疑似《彭博社》報導「Buffett has repurchased all the shares of TSMC」，指稱股神巴菲特全數買回台積電持股，讓許多媒體、民眾信以為真，甚至有國際媒體採用。

台積電美國存託憑證 (ADR) 1 日股價強勢收漲 4%，並帶動台股台積電今天走揚，收在 790 元，上漲 20 元，改寫新高，貢獻大盤約 160 點，加權指數終場以 20421 點作收，上漲近 200 點。

對於此案，證期局副局長黃厚銘表示，有收到投資人的陳情資料，已經督導證交所啟動監視查核，若有不法情事，會依規定辦理，以維護投資大眾的權益。

依目前監視查核機制，如果證交所或櫃買中心發現，若有網路流言或其他方式提供不實資訊，恐涉及證交法 155 條第 1 項第 6 款「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」情事，會依規辦理，並會移送給檢調來進一步偵辦。

根據證交法 171 條規定，得處 3 年以上、10 年以下有期徒刑，得併科新台幣 1000 萬以上、2 億元以下的罰金。

至於受害者是否可以提告網紅請求賠償？黃厚銘表示，依照投資人保護法，如果投資人權益受到損害，投保中心會幫這些投資人主張權利，不過，如果要提團體訴訟，必須要有 20 人以上。

該網紅意識到玩笑鬧大，昨夜二度對外致歉，並說明關於 4/1 當日會想寫巴菲特買台積電的文章緣由，是因為見到大家都在開愚人節玩笑，於是在接近十二點前也想要參與，便寫了一篇關於巴菲特買台積電的文章並送到 AI 進行翻譯，