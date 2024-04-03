外資賣超181億元 大力調節長榮航及鴻海 反手大買緯創

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 18:04

台北股市今 (3) 日承受長假前賣壓大盤全場都淪於平盤之下震盪，終場下跌 128.97 點作收，跌幅 0.63%，收在 20337.6 點，成交值 3772 億元，三大法人合計賣超 178.03 億元。外資今天大賣鴻海 (2317-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都超過 2 萬張，但回補漲幅落後的緯創 (3221-TW)3.77 萬張。

4 月 3 日外資在集中市場賣超 181.89 億元，投信買超 26.42 億元，自營商賣超 22.56 億元，在期貨市場部分，今天外資期貨交易口數淨額爲空單 9039 口，未平倉合約口數爲空單 7466 口。

4 月 3 日外資在集中市場買超較多的個股爲，緯創、達運、中鋼、辛耘、東元、日月光投控、國產、迎廣、神基、英業達；4 月 3 日外資在集中市場賣超較多的個股爲，鴻海、長榮航、群創、友達、新光金、第一金、廣達、聯電、光寶科、詮。

4 月 3 日投信在集中市場買超較多的個股爲，鴻海、緯創、群益證、佳世達、聯電、宏碁、瀚宇博、英業達、合勤控、統一；4 月 3 日投信在集中市場賣超較多的個股爲，群創、中信金、兆豐金、神基、東元、聯茂、金像電、欣興、志聖、樺漢。

4 月 3 日自營商在集中市場買超較多的個股爲，廣達、緯創、長榮、臻鼎 - KY、聯電、友達、鴻海、中工、敬鵬、矽統；4 月 3 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲，群創、長榮航、陽明、樺漢、中砂、華邦電、聯茂、帆宣、燿華、富邦金。