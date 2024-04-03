〈台股盤後〉三不利因素交集 長假前量縮下跌128點仍見低接買盤
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 14:03
台北股市今 (3) 日承受長假前賣壓、美股走弱及今晨花蓮發生芮氏規模 7.2 地震三重不利因素影響，集中市場全場都淪於平盤之下震盪，終場下跌 128.97 點作收，跌幅 0.63%，成交值 3772 億元，市場專家指出，台股市場今天以散熱、AI 概念股表現強勢，且其他族群也見到低檔承接力道。
資深分析師簡伯儀說，台股大盤仍能維持在 5 日線之上，且也見到低檔承接的力道，顯見多頭並沒有棄守，清明假期之後台股仍有一場好戲可觀賞。
至於清明節後的市場大戲重點，證券分析師黃漢成指出，市場主流類股可望由軍工、AI 繼續強勢主導盤面，大盤維持高檔震盪局面，但重電股可能就要休息了；同時，要注意 3 月營收的公布，而台積電 (2330-TW) 將在 4 月 18 日召開法說會
而在清明假期期間，大立光 (3008-TW) 將在 4 月 5 日公布 3 月營收，但黃漢成說，目前在大立光的市場淡季，其營收的公布相對並不是那麼重要。
台股 4 月 3 日權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 下跌作收、鴻海 (2317-TW) 收平盤，大立光收盤報平盤 2490 元，成交量能也萎縮。
而高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 收跌，南電 (8046-TW) 股價收紅。
台積電今天開盤報 783 元，最高 785 元，最低 778 元，收在 780 元，下跌 10 元或 1.27%，成交量萎縮至 3.07 萬張。
根據中央氣象署資訊，3 日 7 時 58 分發生芮氏規模 7.2 地震，地震深度 15.5 公里，震央位於花蓮縣政府南南東方 25.0 公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣 6 強。
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