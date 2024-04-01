〈零售迎母親節大檔〉超越周慶規格 新光三越促化妝品、精品銷售
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 10:29
各大百貨的母親節檔期前哨戰陸續開打，百貨龍頭新光三越宣布，首度將上半年「夏天的周年慶」擴大為《新光三越超級購物節》，強打超越周年慶規格，目標全檔期業績成長 15%，營業額上看 77 億元。
新光三越觀察統計，3 月起消費買氣逐日升溫，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行商品等，以及妝容、穿搭等外顯商品皆呈雙位數成長。
為滿足消費者的購物期待，新光三越今年首度將上半年夏天的周年慶擴大為新光三越超級購物節，明日起，以超越周年慶的規格，攜手 120 大化妝品、40 大國際名品、500 家百貨服飾等，合計超過 2600 個品牌和 11 大指定銀行，衝刺上半年營運動能。
另一方面，新光三越全台匯集超過 40 支高端精品，提出新品最齊全、首 8 日再享指定業種滿萬送仟點與銀行滿額禮，藉此守穩國內的精品消費市場。
同時，新光三越已規劃，春夏引進逾 200 家新櫃、快閃店陸續到位，其中超過百家首發新櫃，例如，有中部獨家的 CHANEL SHOES 鞋履專賣店、Diamond Towers 導入 DIOR 全球最新 2024 春夏女裝概念快閃店，以及義大利香氛品牌 Santa Maria Novella、日本高爾夫界的 LV─MARK & LONA、打造沉浸式騎乘體驗的 GARMIN TACX 等。
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