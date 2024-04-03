央行拋匯阻貶 3月外匯存底連3減 外資淨匯入15億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-03 17:54

中央銀行今 (3) 日公布我國 3 月底外匯存底金額為 5681 億美元，較上月底續減 13.22 億美元，呈現連 3 月下滑，央行外匯局局長蔡烱民表示，3 月匯市「有一點波動，但沒有很大」，考量匯率變動，央行有調節來「拋匯阻貶」。

蔡烱民說，3 月匯市波動沒有很大，就像股市高點盤整，只有幾天有比較大的變動，而央行有進場拋匯阻貶。

據央行統計，3 月影響我國外匯存底變動主要有 3 大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民進一步指出，3 月美元指數續揚 1.32%，反觀歐元貶值 0.57%，英鎊貶 0.35%，澳幣貶值 0.06%，日圓貶值 0.98%，人民幣也貶值 0.69%，星元則貶 0.4%。

而截至 3 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7290 億美元，較上月續增 517 億美元，約當外匯存底 128%，則與上月持平。

蔡烱民也提到，3 月外資淨匯入約 15 億美元，與金管會統計的淨匯入 66 億美元有落差，主要是因外資有盈餘股利匯出。