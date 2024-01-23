新光三越吳昕陽：業績超標很滿意！ 今年目標達千億里程碑

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽今 (23) 日宣布，去年總營業額衝上 945 億元，較前一年度大增 60 餘億元，續創新紀錄，增幅 6.7%，「超過預期，很滿意」，展望今年，已設定 989 億元的目標，甚至要「朝 1000 億元的數據來持續提升」。

吳昕陽說，去年新光三越總來客數達 1.2 億人次，年增 12.5%，雙位數來客非常良好，會員總數也同步飆至 355 萬人，年增 60 萬人，是歷年來成長最多的一年。

展望 2024 年，吳昕陽強調，不會停下拓點腳步，並持續研究新商業模式，「手上有好幾個案子在評估」，既有店的成長則要積極掌握新商品和消費動態，「找商品不以殺價競爭為主軸，而是要帶來獨特體驗」，並努力和年輕客群溝通。

例如，新光三越導入全台唯一的寶可夢中心，造成廣大粉絲的轟動和討論度，或是首度進軍亞洲市場的 Tiffany & Co. Blue Box Café Taipei 也開在新光三越。

吳昕陽透露，單是引進寶可夢中心，其實與日方來來回回談了長達 4 年，全力爭取。

吳昕陽強調，新光三越著重在「如何讓消費者感興趣」，也要讓首次來台的品牌藉由與新光三越合作更有信心。

此外，吳昕陽提到，透過車牌辨識系統，發現全年不重疊進店車輛達 160 萬台，TOYOTA 居冠，其次為 BENZ、 LEXUS 和 BMW，顯示來客多具有高消費實力，須努力讓來客消費的更多。

近年來新光三越積極拓展線上版圖，在數位布局的速度是百貨界佼佼者，吳昕陽說，去年線上業績達 30 億元，今年目標衝上 40 億元，增幅達 30%，未來發展將以建立起「被消費者信賴的生態圈」為目標。