〈零售迎母親節大檔〉美妝風向球傳捷報 SOGO祭20%高回饋搶客

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 11:02

素有「美妝天后宮」美稱的台北 SOGO 忠孝館最新指出，今年母親節化妝品預購會銷售增幅高達 10%，因此樂觀看待，上半年最大的母親節檔期有望挑戰 2019 年的高水準；而遠東 SOGO 母親節整體檔期強打周年慶規格，最高回饋達 20%，全力堆疊起更多的業績動能，台北三館業績目標 7.8 億元。

台北 SOGO 三館是 SOGO 百貨大本營，其中，忠孝館一向是母親節化妝品的市場銷售風向球，透過各種活動促銷方式留住主客群，推動這波母親節化妝品預購會成長約 10%。

忠孝 SOGO 指出，東區的主力客群很扎實，第一季珠寶黃金、運動用品、童裝、春裝和餐飲仍持續成長，反映疫後社交場合聚會需求。

因此，即便已有去年的高比較基期，忠孝 SOGO 仍看好今年母親節化妝品銷售增幅可達 10%，挑戰 2019 年的高水準；而就全年來看，忠孝館目標從去年的業績 116 億元增至今年 118 億元，力拚上看 120 億元。

而擁有精品四大天王品牌的復興 SOGO 則不諱言，的確第一季屬單價高的精品買氣受到民眾出國的影響，但一線精品購買力已見到回穩。

遠東 SOGO 台北店母親節化妝品促銷將於 4 月 2 日起登場，由台北三館打頭陣，依據今年主打的春夏極簡妝容彩妝及精準保養趨勢，共推出超過萬項美妝保養優惠組，指定特惠組滿額加贈 10% 禮券 / 電子商品券，最高回饋高達 20%。