〈台股盤後〉00940破發動搖追價信心 挑戰前高失利跌72點收20222點

台股今 (1) 日開高後一度來到 20387 點，與前高差距僅剩 10 點左右，但 00940 掛牌上市首日破發，跌幅 1.61%，多方轉趨觀望，指數現開高走低，終場翻黑下跌 72.12 點，收在 20222.33 點，力守五日線，成交量也降至 3584 億元，相較上周五 4830 億元大幅收斂。