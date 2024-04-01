〈台股盤後〉00940破發動搖追價信心 挑戰前高失利跌72點收20222點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-01 14:03
台股今 (1) 日開高後一度來到 20387 點，與前高差距僅剩 10 點左右，但 00940 掛牌上市首日破發，跌幅 1.61%，多方轉趨觀望，指數現開高走低，終場翻黑下跌 72.12 點，收在 20222.33 點，力守五日線，成交量也降至 3584 億元，相較上周五 4830 億元大幅收斂。
今日市場焦點仍為 AI 概念股，散熱雙雄再獲青睞，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 逆勢上漲 5%、1%，被動元件族群也因 AI 伺服器相關產品單價呈現倍增，指標股國巨 (2327-TW) 勁揚半根，華新科 (2492-TW) 更亮燈漲停，族群表現凌厲。
不過，先前強漲個股包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 皆同步熄火，廣達面臨兆元市值保衛戰，緯創下跌超過 1%，英業達 (2356-TW)、力成 (6239-TW) 跌幅也都達 1% 以上。
權值股走勢偏弱，台積電下挫 1%，跌破五日線、十日線，回測月線支撐，鴻海漲幅也收斂至 1% 內，聯發科受賣壓出籠，跌幅近 3%，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等，都有 1% 以上的跌幅，壓抑整體大盤走勢。
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