〈台股風向球〉聯準會降息雜音增 清明前維持內資主導

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-31 12:10

台股加權指數上周續漲 66 點，再度改寫新高紀錄達 20397 點，合計 3 月共大漲多達 1327 點，買盤主要來自投信建倉，一周來狂敲進 1008 億元創新紀錄，不過，外資則是連賣 3 周，大型法人對作，台股交易員認為，進入 4 月後，聯準會是否會如市場預期於 6 月降息，已有雜音，對匯市和資金行情的影響有待觀察，本周僅 3 個交易日，預料先由內資主導。

反觀外資呈對作態勢，賣超較多的為環球晶 (6488-TW) 近 60 億元，光寶科 (2301-TW)56 億元，聯發科 50 億元，聯電 43 億元，鈊象 36 億元，中美晶和群光均近 30 億元，長榮和日月光投控也遭賣 28 億元。

台股交易員認為，在內資全力建倉下，二萬大關支撐漸實，本周 3 個交易日內資主導行情態勢未改變，惟須留意，一旦聯準會降息預測轉向，外資加大流出力道，短線交易難度將更高，中長期的 Buy & Hold 策略在此時會更加受用。

永豐投顧進一步說明，高息 ETF 募集一波波到來，4 月 22 日野村投信也將發行台灣趨勢動能高股息基金，後續還有兆豐、新光、富蘭克林和群益將送件募集高息 ETF，只是，在目前 00939 和 00940 相繼跌破淨值下，預期投資人熱情減弱，將回歸理性。

較須留意的是，基金規模龐大的群益台灣精選高息 (代號 00919)(規模 1290 億元) 及國泰台灣 ESG 永續高息 ETF(代號 00878)(規模 2598 億元) 即將於 5 月進行換股，殖利率已不及 3.5% 個股權重可能遭調降，預期市場將提早於 4 月檢視其成分股。

至於其他高息 ETF 基金如 0056、00929 和 00713 也將於 6 月換股，均應留意成分股更替情況。