〈台股開盤〉衝上20387點後漲幅急收斂 00940掛牌出師不利湧賣壓
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-01 09:38
台股今 (1) 日延續上周五攻高氣勢，轉由台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 撐盤，早盤即開高上漲，一度漲近百點、達 20387 點，蓄勢挑戰前高 20397 點，預計今日成交量僅 3600 億元，較上周五 4800 億元大幅收斂。
元大台灣價值高息 00940 今日正式上市，成分股包括長榮 (2603-TW)、鈊象 (3292-TW)、聯電 (2303-TW) 等同步走弱，在早盤小幅開高後，即湧現賣壓，跌幅一度超過 1%，開盤不到半小時，成交量突破 20 萬張。
市場焦點再度回歸 AI 概念股與鴻家軍，兩大指標股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 在平盤附近遊走，交易熱絡，位居台股成交值第一、第二，神盾 (6462-TW) 與安國 (8054-TW) 也強攻，漲幅都超過半根。
鴻海今日也反彈超過 2%，領軍旗下鴻準 (2354-TW)、天鈺 (4961-TW)、廣宇 (2328-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 等族群概念股群起上揚，漲幅達 2% 以上。
權值股今日走勢較分歧，台積電在平盤附近遊走，聯發科續跌 1% 多，鴻海逆勢撐盤，其他如日月光投控 (3711-TW)、聯電、台達電 (2308-TW) 都在盤下，壓抑整體大盤走勢。
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