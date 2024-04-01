〈台股開盤〉衝上20387點後漲幅急收斂 00940掛牌出師不利湧賣壓

台股今 (1) 日延續上周五攻高氣勢，轉由台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 撐盤，早盤即開高上漲，一度漲近百點、達 20387 點，蓄勢挑戰前高 20397 點，預計今日成交量僅 3600 億元，較上周五 4800 億元大幅收斂。