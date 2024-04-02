〈台股開盤〉台積電神功發威 指數大漲200點再創20430點新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 09:35

權值股今天強勢走揚，帶動大盤指數再破歷史新高。台積電 ADR 大漲 4%，帶動普通股大漲 18 元，漲幅達 2.21%，鴻海漲 0.33%，聯發科漲 1.72%，日月光 (3711-TW) 漲 2.33%，大立光 (3008-TW) 同樣漲 0.6%。

昨日掛牌上市的元大台灣價值高息 00940 今天則上漲約 0.41%，不過最大成分股長榮 (2603) 走弱，跌幅約 0.6%。大部分成分股同步走揚，包括鈊象 (3293-TW) 漲 0.44%，聯電 (2303-TW) 漲 1.16%，中美晶 (5483-TW) 漲 1.2%，和碩 (4938-TW) 漲 1.33%。

台指期夜盤方面，昨日上漲 74 點或 0.36%，終場以 20367 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 4%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.49%，日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.55%，中華電 ADR(CHT-US) 漲 0.54%。