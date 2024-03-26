〈房產〉開高槓桿的「雙貸族」再創歷史新高 遇反轉就不得了

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 10:07

台灣央行日前宣布升息，在利率「升升不息」，若同時有房貸、信貸族群，負擔之重已不可同日而語。房仲統計聯徵中心資料，比較 2014-2024 年間，歷年 1 月的個人房貸與信貸交叉狀況。統計發現，今年全國 1 月同時有房貸、信貸人數達 36 萬 3580 人，改寫歷史新高，且與 2014 年相比，人數成長 25.1%，平均房貸金額增加 70.4%，且平均信貸金額暴增 88.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雙貸族來源除透過信貸補上房貸缺口的購屋人外，許多民眾增貸或以信貸投資金融商品，恐怕也是利率增加，但人數不減的重要因素。

徐佳馨指出，「雙貸族」人數屢創新高，主要原因有三，一是近年來房價高漲，不少首購族資金準備較不充裕，需搭配信貸彌補購屋時的資金缺口。二是近年股市表現強勁，不少借款人增貸投資股市。第三則為通膨壓力大，透過信貸補足日常生活所需。除此之外，2014 年面臨房市翻轉，「雙貸族」人數穩定保持 28-29 萬人，到 2020 年全台房市多頭再起，使「雙貸族」數量突破 30 萬人大關，之後漲勢維持至今。

同時，觀察聯徵中心數據，1 月「雙貸族」的平均房貸金額約 568.8 萬元，平均信貸金額約 101.7 萬元，兩者 10 年來成長幅度分別達 70.4、88.7%。近期進入升息循環，反而「雙貸族」人數仍創新高，徐佳馨認為，信貸除資金較不充裕者用以借款外，不少為投資性質，在年初房市買氣再起情況下，也激起投資人的信心，因此願意大膽「槓桿開滿」以追求未來獲利。