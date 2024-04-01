AI需求帶動今年台廠伺服器營收反彈15% 鴻海、緯創最佳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-01 12:27

根據 DIGITIMES 研究報告指出，由於 AI 伺服器需求暢旺，預期台廠今年在伺服器相關事業的營收有望反彈 15%。分析師蕭聖倫表示，台廠中以鴻海 (2317-TW) 表現最佳，接著為緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW)。

DIGITIMES 表示，去年台廠在伺服器相關領域，包括伺服器、網路、儲存等硬體設備，以及相關軟體服務，出貨量衰退 17.5%，營收則下滑 7%，營收表現優於出貨表現。主要原因為高階 AI 伺服器需求增加，尤其在 CSP 業者推動 ChatGPT 等大型 LLM 應用。 DIGITIMES 認為，今年持續受惠生成式 AI 熱潮，以及通用型伺服器的更新需求增加，台廠在伺服器相關事業的營收將反彈 15%。

蕭聖倫說明，從 2023 年台廠相關伺服器事業營收排名來看，鴻海仍位居冠軍，不過預估衰退 9.2%，約新台幣 8510 億元，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。但今年在亞亞馬遜 (AMZN-US) 下代 Graviton CPU 機種訂單出貨，以及輝達 (NVDA-US) 下世代 GPU 模組、板卡等訂單將在下半年有顯著貢獻，將帶動集團營收回升 15%。

緯創則排名第二名，包括旗下子公司緯穎，2023 年在緯創帶動之下，在伺服器相關營收預估僅衰退 5.2%，約新台幣 6143 億元，為台廠中衰退幅度最小。蕭聖倫表示，緯創為輝達高階伺服器 A100 及 H100 HGX 模組的主要供應商，高單價的 GPU 主板 (GPU baseboard) 為營收帶來顯著貢獻。展望今年，緯創集團因有雲端客戶自家 AI 伺服器放量、品牌商擴大 AI 伺服器出貨等有利因素加持，今年營收也有望顯著成長。