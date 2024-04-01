〈焦點股〉中國消費動能有望回升 晶碩漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-01 10:23
隱形眼鏡大廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國市場消費動能逐漸回升，加上線上彩片品牌廠持續推出新產品，有望帶動整體營運，激勵晶碩今 (1) 日股價漲逾半根停板，一口氣站上所有均線。
晶碩今天早盤以 462 元開高走高，盤中一度來到 494.5 元，漲幅超過 7%，一舉站上所有均線，成交量超過 1000 張。
法人指出，由於去年中國仍有疫情影響，加上代工同業降價爭取訂單，但晶碩未跟進降價，使得去年新訂單數量較少。不過隨著中國市場的消費動能逐漸回溫，加上線上彩片品牌推出新產品，預估晶碩今年在中國市場有望雙位數成長。日本市場方面，法人表示，受惠日本代工客戶市占率提升，日本市場也有望雙位數成長。
獲利方面，法人則提到，在高毛利的矽水膠鏡片出貨量持續增加，且大溪廠將在今年下半年投產，年產能上看 10 億片，今年毛利率有望朝 56% 靠攏，每股純益 27 元起跳。
晶碩去年全年合併營收 67.9 億元，年增 7.41%；毛利率 54.03%，年增 1.58 個百分點；營益率 29.18%，年增 0.39 個百分點；稅後純益 16.56 億元，年增 7.38%，每股純益 22.83 元。
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