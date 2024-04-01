〈焦點股〉中國消費動能有望回升 晶碩漲逾半根停板

法人指出，由於去年中國仍有疫情影響，加上代工同業降價爭取訂單，但晶碩未跟進降價，使得去年新訂單數量較少。不過隨著中國市場的消費動能逐漸回溫，加上線上彩片品牌推出新產品，預估晶碩今年在中國市場有望雙位數成長。日本市場方面，法人表示，受惠日本代工客戶市占率提升，日本市場也有望雙位數成長。