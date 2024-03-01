研調：今年全球AI伺服器出貨占比12% 台廠英業達成長幅度最大

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-01 19:15

TrendForce 最新研究指出，今年全球伺服器整機出貨量將達 1365 萬台，年增 2.05%。市場聚焦 AI 伺服器，預估 AI 伺服器出貨占比將達 12.1%。TrendForce 預估台廠中以英業達 (2356-TW) 的 AI 伺服器出貨量成長幅度最大，有望達雙位數成長。

TrendForce 觀察，美系 CSP(雲端服務供應商) 為今年伺服器整機最主要的出貨動能，不過通膨問題尚未完全緩解，企業融資成本高，壓縮資本支出，使得整體需求還未回到疫情前的成長幅度。預估今年全球伺服器整機出貨年增 2.05%，其中 AI 伺服器出貨占比約 12.1%。

TrendForce 指出，以各大 ODM 今年的出貨狀況來看，年成長幅度最高的為鴻海 (2317-TW)，預估出貨量年增 5% 至 7%，包括戴爾 (DELL-US)16G 平台、亞馬遜 (AMZN-US)AWS Graviton 3 與 4、 Google(GOOG-US)Genoa 與 Microsoft Gen9 等相關訂單。

TrendForce 預估英業達出貨量成長幅度持平至 3% 居次，訂單包括 AWS Graviton 3 與 4、 Google Milan 與 Genoa，以及下半年開始投入的 Google Bergamo。在 AI 伺服器方面，則以中國客戶字節跳動 (ByteDance) 需求最強，預估英業達今年的 AI 伺服器出貨量年增可達雙位數，約 10% 至 15%。

廣達 (2382-TW) 方面，TrendForce 指出，廣達伺服器今年出貨量將持平，主要因訂單存在不確定因素，影響最為明顯的為 Meta(META-US) 今年上半年並未大幅提升通用型伺服器的訂單，加上 Google 聚焦 AMD 產品，使得英特爾 (INTC-US) 需求收斂。AI 伺服器方面則預期有較好的表現，主要來自北美 CSP 客戶如微軟 (MSFT-US) 及 AWS，年成長有望達雙位數。

美超微 (Supermicro) 部分，TrendForce 表示，美超微今年聚焦 AI 伺服器，因此 AI 伺服器出貨量可望翻倍成長，通用伺服器則未顯著回升，所以整體出貨大致持平。每季出貨輝達 (NVDA-US)HGX 等高階 AI 伺服器的主要客戶群，主要以歐美二線資料中心為主，如 CoreWeave 與 Tesla(TSLA-US) 等。另外，也開始積極拓展 Apple(APPL-US) 與 Meta 等客戶 AI 訂單。