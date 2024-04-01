寶林中毒案 新安東京海上承保大食代 最高理賠4000萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 15:54

台北市遠百信義 A13「寶林茶室」爆出食物中毒事件，造成 2 死悲劇，目前累計通報 31 例，新安東京海上產險今 (1) 日發出 2 點聲明指出，承保「大食代」的公共意外責任險符合理賠範圍，最高額度 4000 萬元，將邀集律師及公證人，一同研議與各當事人間責任歸屬與保單關係。

根據衛福部疫調，截至上午 10 時，寶林茶室食物中毒案累計通報數 31 人，其中 2 人死亡、5 人住加護病房、3 人在一般病房、21 人返家休養。其中的 29 例為台北市遠百信義 A13 案例，另 2 例為饒河店。

寶林茶室投保的公共意外責任險保單逾時未繳，北市府除了對業者開罰 200 萬元外，亦協調遠百及大食代公司的產險公司對受害者做出有利的解釋。

新安東京海上表示，於寶林茶室食安事件發生後，隨即盤查所承接之有效保單。經查，獨立承保大遠百信義 A13 的「台灣大食代餐飲有限公司」的公共意外責任險保單，其中包含「食品中毒責任附加條款」。為釐清各當事人間責任歸屬與保單關係，立即成立專家小組，邀集律師及公證人一同研議。