睽違5年！英業達受惠AI伺服器出貨暢旺 毛利率重返5%

英業達 ( 2356-TW ) 今 (12) 日公告去年全年財報，受惠 AI 伺服器出貨提升，帶動毛利率表現亮眼，去年第四季毛利率 5.7%，寫下 30 季以來新高，全年毛利率達 5.1%，睽違 5 年毛利率再度重返 5%。

英業達去年第四季營收 1280.71 億元，季減 5.7%，年減 5%。毛利率 5.7%，季增 0.5 個百分點，年增 0.5 個百分點。營益率 2%，季增 0.4 個百分點，年增 0.7 個百分點。稅後純益 19.87 億元，季增 6.1%，年增 42.6%，每股純益 0.55 元。英業達表示，去年第四季在 AI 伺服器出貨的挹注下，加上認列客戶支付的 NRE，推升毛利率成長。

展望未來，英業達表示，第二季 NB 出貨因商務專案往第三季遞延，因此預期第一季 NB 出貨將較去年第四季持平至微幅下修。伺服器方面，則呈現逐季成長，全年可望有雙位數的成長。整體營運狀況也因商務專案遞延關係，英業達預估，第二季將較第一季高個位數下滑。全年則呈現小幅成長。