〈熱門股〉大同股利、綠能題材雙箭頭 股價周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-30 08:37
大同 (2371-TW) 周二 (26 日) 發布重訊宣布，將以新台幣 131.25 億元出售仁愛芙蓉大樓，預計處分利益達 72.63 億元，大同指出，有信心兌現發放股利給 18 萬名股東的目標，激勵本周股價大漲逾 1 成。
大同本周漲幅 15.07%，站上所有均線，股價更在周四 (28 日) 站上 60 元大關寫下新高。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超大同 7607 張。
大同表示，此次預計認列的處分利益為 72.63 億元，要至下半年完成交易完成後才能認列，因此實際需回補的特別盈餘公積金額，以及未來可分派的盈餘，目前尚無法確定。
此外，大同也在周三 (27 日) 宣布，旗下大同智能與日月光子公司環鴻科技簽署綠電轉供協議。大同在再生能源領域耕耘多年，在太陽能、儲能市場實績豐富，且同時擁有售電業以及發電執照。目前大同集團旗下持有太陽能電廠近 1500 場，累積建置規模超過 300MWp，年發電量近 4 億度。儲能方面，總建置量逾 122MWh，持有儲能電廠容量達 53.77MW。
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