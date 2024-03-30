〈熱門股〉大同股利、綠能題材雙箭頭 股價周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-30 08:37

大同 (2371-TW) 周二 (26 日) 發布重訊宣布，將以新台幣 131.25 億元出售仁愛芙蓉大樓，預計處分利益達 72.63 億元，大同指出，有信心兌現發放股利給 18 萬名股東的目標，激勵本周股價大漲逾 1 成。

大同本周漲幅 15.07%，站上所有均線，股價更在周四 (28 日) 站上 60 元大關寫下新高。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超大同 7607 張。

大同表示，此次預計認列的處分利益為 72.63 億元，要至下半年完成交易完成後才能認列，因此實際需回補的特別盈餘公積金額，以及未來可分派的盈餘，目前尚無法確定。