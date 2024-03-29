神盾再出手 擬斥5.25億元併日本IP廠 強化影像感測器布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 20:55

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (29) 日召開重訊記者會，財務長李宜平表示，神盾與 Curious Holding Co.Ltd. 分別召開董事會，通過以發行新股為對價之股份交換案，取得 Curious 60% 股權，可望藉此打入索尼 CMOS 影像感測器的解決方案，也可以將乾瞻的基礎元件 (Foundation) IP 延伸至日本客戶。

神盾指出，此次股份轉換案對價為每 1 股 Curious 普通股換發公司新發行普通股 0.034302493 股，最終換股比例將依雙方股份交換契約進行調整，若以最近日收盤價推算，本案總價金約 5.25 億元。

神盾預期，本案經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定今年 7 月 10 日為股份轉換基準日，此次併購 Curious 以及先前併購乾瞻，未來股本將增加至 9 億多元。

李宜平表示，Curious IP 目前最先進製程為 6 奈米，也有 22/28 奈米、40 奈米等，目前已在日本客戶與台灣晶圓大廠通過矽驗證，未來希望將 Curious IP 延伸至日本以外地區，如台灣與歐美地區，也希望滿足台灣晶圓大廠前往日本設廠的需求。

李宜平補充，Curious 員工人數不到 20 人，年營收 700 萬美元，營收主要來自索尼，與索尼關係密切，其影像感測器 IP 具備獨特性，去年隨著本業轉佳以及獲得日本政府補助，營運開始轉虧為盈。

李宜平預期，未來神盾併購 Curious 後，也會將乾瞻的 Foundation IP 推廣給日本客戶，看好雙方綜效，且 Curious 今年起成長將加速，尤其在爭取客戶方面會有顯著進展。

神盾說明，公司主要業務為生物辦識感測 IC、資料安全防護及其應用，生物辦識的技術發展逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃，除既有業務的領導地位外，近年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及 AI 應用，打造 IP/ASIC 平台，更搭配 Intel、AMID、Microsoft 主導 AIPC 在 NPU 及硬體架構上的布局，推出完整端到端（End to End）AIPC 解決方案。

Curious 是專注於開發和設計類比及混合 IC 之無晶圓廠設計公司，主要提供用於積體電路、大型積體電路之傳輸介面及相關 IP 授權，包括索尼半導體解決方案 SLVS-EC、相機 PHY 介面 IP(包括 SER/DES)、平面顯示器 (LCD/Plasma) 介面 IP、影像感測器 IP、影像處理 IP、ASIP/ASIC(客製化 IP/IC)。