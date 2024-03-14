大同子公司大同智能拓海外市場報捷 拿下太平洋友邦太陽能標案

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 15:17

大同 (2371-TW) 子公司大同智能今 (14) 日宣布，拿下由國際合作發展基金會委託辦理的太平洋友邦太陽能光電系統建置標案，大同智能將在帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國設置太陽能、儲能系統，預計 2024 年底完工，此海外 EPC 案場也是大同公司進軍海外新能源市場的起手式。

太平洋友邦太陽能光電系統建置案，該案總裝置容量包含太陽能 520.32kWp、儲能 2027kWh，標案金額 1.18 億元。大同智能擊退眾家競爭對手，取得此標案。

大同智能表示，對快速拓展海外 EPC 案場深具信心，未來短期目標鎖定友邦國家及東南亞市場，包含越南與印尼新首都，持續耕耘、派遣專責人員進駐當地，結合在地潛力施工團隊及自身專業，搶攻國際新能源大餅。